Das Landeskriminalamt Oberösterreich hat in Perg ein polnisches Betrügerpaar verhaftet, das in Deutschland mit gefälschten Identitäten Konten eröffnet sowie Kredite abgeschlossen und nie zurückgezahlt haben soll.

Der Schaden liege im sechsstelligen Eurobereich. Das Paar wurde am Dienstag in seiner Wohnung festgenommen.

Lesen Sie auch

Der zwölfjährige Sohn kam in eine Jugendeinrichtung, so die Polizei. Den Eltern droht in Deutschland eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren.