Ein in Italien wegen Hehlerei von Fahrzeugen verurteilter und mit EU-Haftbefehl gesuchter 43-Jähriger ist am Donnerstag der Vorwoche im Bezirk Ried in Oberösterreich lokalisiert und festgenommen worden.

Mittlerweile wurde er in die Justizanstalt Ried eingeliefert, berichtete die Polizei am Montag. Der Mann ist von einem Mailänder Gericht zu acht Jahren Haft verurteilt worden, von denen er noch viereinhalb absitzen muss.