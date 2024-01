In Linzer Lokal: Kellner mit Glas attackiert

In einem Linzer Innenstadtlokal kam es am Montagabend zu einer heftigen Auseinandersetzung, die in einer körperlichen Attacke gipfelte.

Ein Streit eskalierte derart, dass ein Gast dem Kellner ein Glas ins Gesicht schlug, wodurch dieser schwere Schnittverletzungen erlitt.

Der Täter flüchtete nach der Tat, konnte aber durch zielgerichtete Ermittlungen rasch ausfindig gemacht und festgenommen werden.

Er wurde ohne Widerstand nahe seiner Wohnadresse aufgegriffen und ins Polizeianhaltezentrum überführt.