Initiative „Gesund werden: Wo bin ich richtig?“

„Gesund werden: Wo bin ich richtig?“ ist eine gemeinsame Initiative vom Land OÖ, ÖGK, oö. Krankenhausträger und Krankenhäuser, OÖ Ärztekammer, OÖ Rotes Kreuz sowie FH Gesundheitsberufe OÖ. Mit der Webplattform www.wobinichrichtig.at will die Initiative die Orientierung im Gesundheitssystem verbessern, Bewusstsein für Strukturen, Abläufe und Regeln schaffen und die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung fördern. Sie gibt Tipps zur Selbsthilfe bei alltäglichen Beschwerden, etwa durch bewährte Hausmittel. Menschen in Gesundheitsberufen werden u. a. darin unterstützt, die Kommunikation mit den Patienten zu verbessern.

Gesundheitskompetenz der Menschen soll gestärkt werden

„Information und gelungene Kommunikation sind wichtig, um richtige Entscheidungen für die eigene Gesundheit treffen zu können. Dabei wollen wir die Menschen in Oberösterreich mit der Stärkung ihrer Gesundheitskompetenz unterstützen. Wenn wir ihnen die richtige Hilfe zur richtigen Zeit am richtigen Ort zukommen lassen, hilft das auch den Mitarbeitern im Gesundheitswesen“, betont Gesundheitrsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander.

„Mit ihrem umfangreichen Netzwerk an Vertragsärzten, Gesundheitsberufen und -einrichtungen bis zum Kassenrezept in der Apotheke gewährleistet die Österreichische Gesundheitskasse ihren Versicherten den Zugang zur medizinisch notwendigen Behandlung und Unterstützung. Für jede Lebenslage steht die passende Hilfe bereit – von der leichten Erkältung bis zum medizinischen Akutfall. Entscheidend dabei ist das Wissen, wann, wo und wie ich die richtige Hilfe für mein Problem bekomme. Diese Kompetenz vermitteln wir mit dieser Initiative. Erst dadurch entfaltet unser vielfältiges Versorgungsangebot seine Wirkung“, sagt Michael Pecherstorfer, Vorsitzender des Landesstellenausschusses der ÖGK in Oberösterreich.

Die Website www.wobinichrichtig.at gibt Auskunft, wann man sich an einen Arzt wenden soll bzw. wie man kleinere Wehwehchen selbst behandelt. Denn nicht immer ist ärztliche Hilfe notwendig. Die Informationen gibt es in acht verschiedenen Sprachen und im „Leicht-Lesen“-Modus. Zudem stehen auch Erklärvideos zur Verfügung.

Hilfreiche Infos gibt es etwa zu Erkältungen bzw. grippalen Infekten oder Husten bei Erwachsenen und Kindern, Zeckenstichen, Erbrechen, Ohrenschmerzen, Schwindel oder Kreuzschmerzen.

Um die Initiative noch sichtbarer und bekannter zu machen, wurde im Zuge einer Kampagne im Regionalverkehr im Jänner in allen Waggons der ÖBB-Regionalzüge mit „Krank? So helfe ich mir!“-Plakaten informiert, die via QR-Code zu den Selbsthilfe-Tipps auf der Website lotsen. Von Februar bis April 2024 waren ÖBB-Postbusse mit dem „Wo bin ich richtig?“-Logo auf der Rückseite unterwegs. Damit sollte eine Stärkung der Eigenversorgung während der Erkältungszeit erreicht werden.

„Der richtige Ort zur richtigen Zeit ist genauso wie in der medizinischen Versorgung auch in der Werbung ein essenzieller Faktor. Mit Plakaten in Regionalzügen und dem Branding der Postbusse wurde für die „Wo bin ich richtig?“-Kampagne eine optimale Art der mobilen Werbung umgesetzt, um möglichst viele Menschen in ganz Oberösterreich zu erreichen,“ so Istvan Steffel von den ÖBB.