Inklusiv-Spielplatz im Volksgarten nimmt Formen an

Der Inklusiv-Spielplatz im Linzer Volksgarten nimmt bereits Formen an. Im Mai sollten die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Die Stadt Linz nimmt dafür 200.000 Euro in die Hand. Der hochfrequentierte Spielplatz im Herzen von Linz wird derzeit an die speziellen Bedürfnisse von Kindern mit körperlicher oder psychischer Beeinträchtigung angepasst.

Das Linzer Unternehmen Eibe Produktion + Vertrieb GmbH hat den Spielplatz konzipiert und setzt ihn gerade um. Das Holz für den Bau der Spielgeräte stammt aus vorbildlicher Forstwirtschaft und ist zu 100 Prozent FSC®-zertifiziert. Zudem garantiert Eibe TÜV-geprüfte Sicherheit.

Lesen Sie auch

Bereits vorhandene barrierefreie Teile bleiben erhalten

Bereits 2005 wurde diese Spielanlage mit einer Nestschaukel und einer barrierefreien Rampenanlage ausgestattet. Der 2013 neu errichtete Fun-Court und der barrierefreie Wasserspielplatz sind durch einen speziellen Bodenbelag schon jetzt ganzflächig befahrbar. Dies wurde in der Planung berücksichtigt und bleibt in jetziger Form bestehen.

Die Konzepterstellung der Neugestaltung wurde unter Einbindung von Experten und mehreren Vereinen vorgenommen. „Die Stadt Linz hat einen breitangelegten partizipativen Prozess durchgeführt, um die Meinungen von Experten und Vereinen in die Umgestaltung miteinfließen zu lassen“, sagt Vizebürgermeisterin Karin Hörzing.

„Aus Erfahrung wissen wir, dort wo inklusive Spielplätze existieren, werden sie gut angenommen. Unser Ziel ist es, für die Stadt, ihre Bürger und insbesondere für Kinder und Familien einen attraktiven Ort mit höchstem Erlebniswert und inklusivem Charakter zu schaffen. Das neue Konzept berücksichtigt nachhaltige Aspekte im ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Sinne“, sagt Eibe-Geschäftsführer Wolfgang Hauhart.

Was macht einen inklusiven Spielplatz aus?

Inklusive Spielplätze sind darauf ausgerichtet, eine barrierefreie Umgebung zu schaffen, in der Kinder – mit und ohne besondere Bedürfnisse – gemeinsam spielen können. Das fördert die Chancengleichheit: Ein inklusiver Spielplatz ermöglicht es Kindern mit körperlichen, sensorischen oder kognitiven Einschränkungen, an den gleichen Aktivitäten teilzunehmen wie ihre Altersgenossen.

Durch gemeinsames Spielen und Interagieren können Vorurteile und Barrieren abgebaut werden. Kinder lernen voneinander und entwickeln Verständnis und Empathie. Inklusive Spielplätze bieten Spielgeräte und Aktivitäten an, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Fähigkeiten der Kinder abgestimmt sind. Dadurch werden Gleichgewicht, Koordination und Kraftentwicklung gefördert. Und sie bieten auch Kindern, die keine besonderen Bedürfnisse haben, die Möglichkeit, die Vielfalt der Gesellschaft kennenzulernen.

Eines der Herzstücke der neuen Spielanlage ist die Kreativinsel mit barrierefreier Rampe, Kletterstamm, durch einen Steg verbundene Rutsch- und Sandspielelemente sowie Spieltafeln für die Sinneswahrnehmung. Der Treibholz- oder Stangenwald spricht insbesondere Kinder ab 5 Jahren an — hier werden Risikokompetenz und motorische Kompetenzen gefördert.