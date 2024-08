Innovative Bewegungsaktionen wurden vor den Vorhang geholt

Im Aktionsmonat Mai fanden unter dem Motto „Mach dich fit – mach mit!“ in vielen Gesunden Gemeinden in Oberösterreich Landes Bewegungsaktionen statt. Die innovativsten und erfolgreich umgesetzten Ideen wurden von einer Jury bewertet. Putzleinsdorf, Desselbrunn und Ebensee am Traunsee holen die ersten drei Preise. Zudem gab es zwölf Sonderpreise zu je 300 Euro.

„Gesundheit ist unser höchstes Gut, Gesundheitsförderung daher unsere wichtigste Aufgabe. Mit einem Bewegungsschwerpunkt in den Gesunden Gemeinden und der Aktion ‚Mach dich fit – mach mit!‘ wollen wir 2024 das Bewusstsein bei den Bürgerinnen und Bürgern stärken, dass sie mit regelmäßiger Bewegung selbst sehr viel zur eigenen Gesundheit beitragen können“, betont Gesundheitsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander.

Bei der feierlichen Preisverleihung in Linz gab es ein Impulsreferat von Lukas Kaufmann aus Kronstorf (Bezirk Linz-Land). Sein beeindruckender Erfolg beim „Race Across America“, bei dem er sich mit Ausdauer und Zielstrebigkeit den zweiten Platz sicherte, führt eindrucksvoll vor Augen, was man mit Durchhaltevermögen und Entschlossenheit erreichen kann.

Kaufmann (30) absolvierte bei seiner Premierenteilnahme das 4.923 km lange Extremradrennen „Race Across America“ in 8 Tagen und 23 Stunden und sicherte sich damit den zweiten Platz. Kaufmann schlief in den neun Tagen nur zehn Stunden und nahm ausschließlich hochkalorische Flüssignahrung zu sich, was die extreme körperliche und mentale Belastung noch verstärkte.

Erster Preis ging nach Putzleinsdorf (Bezirk Rohrbach)

Unter dem Motto „Fit in den Frühling“ wurde ein buntes Sportprogramm – Lauftreff, Bodyworkout, Yoga, Volleyball, Bikeausfahrt, Volleyball für Kids) – zusammengestellt, an dem im gesamten Mai von Montag bis Samstag teilgenommen werden konnte, und über Facebook und die Gem2Go-App 2024 beworben wurde. Darüber hinaus wurde eine Familienwanderung veranstaltet. Die Initiative darf sich über 1.000 Euro freuen.

Desselbrunn (Bezirk Vöcklabruck) belegte den zweiten Platz

Unter dem Motto „Desselbrunn in Bewegung“ wurden AktivPässe für die Gemeindebürgerinnen und -bürger jeden Alters (ab den ersten Schritten) erstellt, in die im Mai individuell die eigenen Aktivitäten eingetragen werden konnten. Der Pass diente nach dem Aktionsmonat als Gewinnlos.

Zusätzlich wurde im Rahmen der Aktion eine eigene Facebook-Seite mit täglichen Ausflugs- und Bewegungstipps eingerichtet, die nun langfristig einen Ideenpool an Unternehmungen bieten soll. Für den zweiten Preis gab es 750 Euro.

Gemeinde Ebensee am Traunsee (Bezirk Gmunden) wurde dritte

Es wurde eine Bewegungsaktion unter dem Motto „Mach dich fit, mach mit – erste Ebenseer Bewegungschallenge“ organisiert, mit dem Ziel, Menschen jeden Alters zu motivieren, sich mehr zu bewegen und dabei Spaß zu haben.

Mehr als 170 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten die verschiedenen Bewegungsangebote (Yoga, Laufrunde, Kinderprogramm, Line Dance, Aerobic, Volleyball, Knittelwerfen und Dance Fit), beim Abschluss im Rathauspark wurden unter allen Teilnehmenden Gutscheine verlost. Für den dritten Platz gab es 500 Euro.