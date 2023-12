Internationale Einbrecherbande in Oberösterreich aufgeflogen

Einem international agierenden Einbrecherring, der sein Unwesen in Mehrparteienhäusern in Oberösterreich und anderen Bundesländern trieb, konnte das Landeskriminalamt Oberösterreich in Kooperation mit europäischen Polizeibehörden das Handwerk legen.

Anfang 2022 wurde ein starkes Ansteigen von Wohnungseinbrüchen während der Nachtzeit registriert, wobei unbewohnte Wohnungen die bevorzugten Ziele darstellten. Nach intensiven Ermittlungen, die auch tschechische und polnische Behörden einbezogen, wurden Spuren zu verdächtigen Fahrzeugen gefunden, was schließlich zur Identifizierung von vier Verdächtigen führte.

Drei der mutmaßlichen Täter aus Georgien und eine Täterin aus der Ukraine konnten für 62 Einbrüche in verschiedenen österreichischen Regionen verantwortlich gemacht werden. Sie reisten eigens für die Diebestouren aus Polen an und entkamen nach den Taten umgehend über die Grenze.

Durch Vorabmarkierungen der Wohnungen konnten die Verdächtigen dabei feststellen, welche Objekte unbewohnt waren. Inzwischen wurden drei der Beschuldigten in diversen Ländern festgenommen und warten in der Justizanstalt Wels auf den Prozessbeginn im Januar.

Ein Täter ist noch flüchtig und wird mit internationalem Haftbefehl gesucht. Bei Hausdurchsuchungen in Georgien stellte die Polizei auch in Österreich entwendetes Eigentum sicher.