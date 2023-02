Internet-Betrüger nahmen Firmen ins Visier: Eine Million Schaden

Polizei forschte drei Täter aus: Nigerianer (35) fasste vier Jahre, Ehefrau (30) 18 Monate bedingte Haft aus, Ungarin (26) in Griechenland verhaftet

Ein Schlag gegen die Internet-Kriminalität ist Ermittlern des LKA OÖ gelungen: Sie forschten drei Personen aus, die durch Betrug und Geldwäsche fast eine Mio. Euro Schaden angerichtet haben.

Dem Trio war es gelungen, in das Mailsystem von Firmen und Institutionen einzudringen. Wenn dann via E-Mail Rechnungen gelegt wurden, schlugen die Täter zu: Sie veränderten die Zahlungsdaten so, dass das Geld auf von ihnen eingerichteten Konten landete.

Lesen Sie auch

Die betroffenen Firmen bemerkten den Betrug meist erst dann, wenn sie – weil vereinbarte Zahlungen ausblieben – telefonisch Kontakt untereinander aufnahmen.

Nigerianer baute Geflecht an Konten auf

Kopf der Bande war laut Polizei ein 35-jähriger Nigerianer, der seit 2015 in Österreich lebt. Er hatte ein internationales Netzwerk an Konten aufgebaut. Sogar Unternehmen hatte er gegründet – die Geschäftskonten, die er dann eröffnen konnte, erlaubten die Überweisung von größeren Beträgen.

Die Ermittler gehen von 30 Betrugsfällen aus. Der 35-Jährige fasste vor Gericht bereits eine unbedingte vierjährige Haftstrafe aus. Seine Frau – eine 30-jährige Österreicherin – wurde als Komplizin zu 18 Monaten bedingt verurteilt. Eine 26-jährige Ungarin konnte in Griechenland festgenommen werden. Sie soll geholfen haben, in Europa Konten zu eröffnen.