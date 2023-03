IS-Videos gepostet: Verurteilt

Weil sie an zwei Personen IS-Propagandavideos per Telefon übermittelt hat, musste sich am Donnerstagvormittag eine 18-Jährige am Landesgericht Linz wegen des Verbrechens der Terroristischen Vereinigung und der kriminellen Organisation verantworten.

Zudem hatte die Angeklagte auf ihrem Instagram-Account Videodateien mit islamischen Lobpreisungen über Hinrichtungen veröffentlicht.

Lesen Sie auch

Die junge Frau fasste rechtskräftig sechs Monate bedingte Haft aus. Am Nachmittag stand eine Gleichaltrige ebenfalls wegen Terroristischer Vereinigung und Krimineller Organisation vor Gericht.

Der 18-Jährigen wurde zur Last gelegt, via WhatsApp Videos und Nachrichten übermittelt zu haben, in denen sie aufforderte, andere Personen umzubringen. Sie fasste rechtskräftig fünf Monate bedingt aus.