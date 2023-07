Jäger als Hüter der Artenvielfalt

Statt auf reine Fichtenwälder muss die Forstwirtschaft künftig mehr auf Mischwälder setzen, aber auch die Jägerschaft ist aufgrund der durch den Klimawandel geänderten Rahmenbedingungen gefordert.

Denn just klimaresistentere Bäume wie Douglasien sind ein gefundenes Fressen für die Wildtiere. Damit die Wildschäden in den heimischen Wäldern nicht zu groß werden, kommt es in OÖ jährlich zu einer Vegetationsbeurteilung in den Jagdrevieren, wonach sich dann die Abschusspläne orientieren, erläutert Landesjägermeister Herbert Sieghartsleitner, der heuer auch Präsident von Jagd Österreich ist. „Wir befinden uns mitten im Waldumbau. Die Rolle der Jäger als Hüter der Biodiversität ist daher aktuell wichtiger denn je.“

Oberösterreichs Jäger haben sich nichts vorzuwerfen, sie übererfüllen die gesetzlich vorgegebenen Abschusspläne, wie Zahlen aus 2021/22 belegen. Demnach wurden beim Rotwild 4125 Tiere (112,25 Prozent) geschossen, beim Rehwild 81.726 Tiere (106,7 Prozent). Im Sinne der Artenvielfalt wurden aber auch etwa sieben Kilometer dreireihige Hecken gesetzt, erläutert Wildbiologe Christopher Böck.

Die große Herausforderung sei, die Tiere in eigene Ruhezonen zu lenken – entweder durch Futterstellen oder indem in anderen Teilen der Reviere, wo sich zu viel Population aufhält, durch stärkere Bejagung der Stress für die Wildtiere erhöht wird.

Härtere Gangart gegen schwarze Schafe

„Wem die Jagdkarte behördlich entzogen worden ist, den wollen wir auch nicht in unserem Verband“, stellte Sieghartsleitner zudem klar. Obwohl der temporäre Ausschluss nur ein Signal sein kann, will sich der Landesjägermeister wegen einiger schwarzer Schafe – als jüngstes Beispiel nannte er jene Männer, die wegen des Abschusses von geschützten Waldohreulen vor Gericht stehen – den Ruf der Jägerschaft nicht madig machen lassen.