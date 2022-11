Jede dritte Frau in Österreich wurde bereits Opfer von Gewalt

Jede dritte Frau in Österreich hat ab dem Alter von 15 Jahren bereits körperliche oder sexuelle Gewalt erleben müssen. Das zeigte eine Befragung der Statistik Austria, die am Freitag im Rahmen des Auftakts für die Sensibilisierungskampagne „16 Tage gegen Gewalt“ präsentiert wurde.

Fast jede sechste Frau im Erwachsenenalter war von Androhungen körperlicher Gewalt betroffen. Viele Frauen erleben gleichzeitig unterschiedliche Gewaltformen – von Angriffen bis hin zu Stalking.

761.786 Frauen wurden laut Statistik Austria ab dem Alter von 15 Jahren innerhalb oder außerhalb von intimen Beziehungen Opfer von körperlicher Gewalt (23,47 Prozent), fast gleich viele Frauen erlebten zudem sexuelle Gewalt (23,75 Prozent). Von mindestens einer der beiden Gewaltformen betroffen waren 1.119.934 Frauen zwischen 18 und 74 Jahren (34,5 Prozent). 282.480 aller Frauen ab 15 Jahren in Österreich (8,7 Prozent) sind bereits vergewaltigt worden. Androhungen körperlicher Gewalt mussten fast eine halbe Million Österreicherinnen (15,25 Prozent) erleben.

Die Statistik zeigt zudem, dass die Aggression in mehr als einer halben Million Fälle vom eigenen Partner oder der eigenen Partnerin ausgeht.

Auch die weibliche Genitalverstümmelung wird in Österreich zunehmend zum Thema. Das Rote Kreuz schätzte die Zahl der Betroffenen auf 6000 bis 8000.

Immer mehr Wegweisungen

Das Innenministerium verwies am Freitag auf das in 25 Jahren mehrmals erweiterte Gewaltschutzgesetz. Im Gewaltschutzpaket würden jährlich 18 Millionen Euro durch das Innenressort für Gewaltschutz zur Verfügung gestellt, für Beratungsstellen zu Gewaltprävention, Gewaltschutzzentren und andere. Eine Steigerung der Betretungs- und Annäherungsverbote wird vor allem auch als hohe Bereitschaft zur Anzeige sowie hohes Vertrauen in die Polizei gedeutet.

2020 gab es 11.652 Betretungs- und Annäherungsverbote, 2021 waren es 13.690, heuer bis Ende Oktober 12.100. Allein 2022 wurden bisher schon rund 10.000 sogenannte Gefährder zur mittlerweile verpflichtenden Gewaltpräventionsberatung geschickt.

Zudem habe es heuer mehr als 160 sicherheitspolizeiliche Fallkonferenzen gegeben – sie dienen in Risikofällen der Vernetzung aller befassten Stellen. 2021 waren es 57 Konferenzen gewesen.