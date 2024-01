JKU Alumni Club startete mit KI ins neue Jahr

Zahlreiche Absolventen der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz kehrten am Dienstag anlässlich des traditionellen Neujahrsempfangs des JKU Alumni Clubs an ihre Alma Mater zurück. Mehr als 180 geladene Gäste, darunter viele Mitglieder des Clubs, Partner, Vertreter des Rektorats und Prominenz aus Politik und Wirtschaft, genossen im Festsaal der JKU einen entspannten und unterhaltsamen Abend.

„Es freut mich außerordentlich, dass wir im Rahmen unseres Neujahrsempfangs auch dieses Jahr wieder zahlreiche Absolventen zurück am Uni-Campus begrüßen und mit ihnen einen unterhaltsamen Abend verbringen durften. Genau diese Aufrechterhaltung des Kontakts zur Universität und der Platz für Austausch unter den Alumni ist es, was den JKU Alumni Club ausmacht,“ freut sich Club-Geschäftsführer Florian Mayer. Der Alumni-Club hat aktuell mehr als 4.000 Mitglieder, als Präsident steht ihm Verbund-Chef Michael Strugl vor.

Andreas Janko, JKU-Vizerektor für Lehre und Studierende, genoss den Abend im Kreis des Alumni-Netzwerks: „Viele Tausende Absolventen haben an der JKU das Fundament für ihre späteren Karrieren gelegt. Sie sind wichtige Botschafter für unsere Universität. Es ist schön zu erleben, wie unsere Absolventen in unterschiedlichen Berufen unsere Gesellschaft mitgestalten. “

Für JKU-Rektor Stefan Koch ist „der JKU Alumni Club seit jeher der Knotenpunkt, der unsere Absolventen mit ihrer Alma Mater verbindet. Egal, ob bei Veranstaltungen oder Weiterbildungen, er trägt maßgeblich dazu bei, dass ein starkes JKU-Netzwerk entsteht.“ Ehrenpräsident Gerhard Stürmer war sichtlich stolz auf die Entwicklung, die der Club seit seiner Gründung vor knapp einem Vierteljahrhundert erlebt hat.

Beim Empfang wurde das Thema „Künstliche Intelligenz“ an der Schnittstelle von Wissenschaft und Kunst aufgegriffen: So setzte sich etwa Künstler und Puppenspieler Andreas Pfaffenberger mit seinem K.I.-Kasperl sehr unterhaltsam mit der Funktionsweise und den Herausforderungen von KI auseinander. Außerdem hörten die Gäste „A Liadl, ans üwa KI“ des Linzer Kabarettisten Blonder Engel. Das Lied ist das Ergebnis der Arbeit von Forschern des LIT Robopsychology Labs am Linz Institute of Technology (LIT) der JKU, die sich damit auseinandersetzten, wie man KI für die Menschen greifbar und anschaulicher machen kann.

Netzwerken mit Freunden

Der Einladung des JKU Alumni Clubs folgten mehr als 180 Gäste, darunter die Landesräte Markus Achleitner und Michael Lindner, LH a. D. Josef Pühringer, WKOÖ-Vizepräsident Leo Jindrak, der Militärkommandant von OÖ, Brigadier Dieter Muhr sowie die Unternehmerin und Honorarkonsulin Ulrike Rabmer-Koller. Im Laufe des geselligen Abends wurden in angeregten Gesprächen viele Kontakte geknüpft oder vertieft sowie kulinarische Köstlichkeiten, u. a. Kaiserschmarrn aus der Riesenpfanne, genossen. Außerdem konnten sich die Gäste mit Raritäten-Automaten wie Jukebox und Flipper in die Zeit der Gründung der JKU zurückversetzen und sich bei Musik und Spiel amüsieren.