Joints in Schuh versteckt: Tscheche in Wullowitz gestoppt

Bei einer Kontrolle in Wullowitz am Mittwochnachmittag entdeckte die Polizei bei einem tschechischen Fahrzeugführer zehn Joints, die in einem Schuh versteckt waren.

Der Vorfall ereignete sich gegen 16:35 Uhr während Grenzkontrollen durch eine Streife aus Leopoldschlag.

Nach der Sicherstellung der Drogen wurde der 29-jährige Fahrer auf der Polizeiinspektion Leopoldschlag einvernommen, wo auch ein positiver Drogenschnelltest durchgeführt wurde.

Weiters stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht fahrtauglich war, woraufhin sein Führerschein vorläufig entzogen wurde. Es wurde Anzeige erstattet.