Jünger, urbaner: Gartlboom hält an

In den Corona-Jahren mit ihren Lockdowns haben viele Landsleute ihre Leidenschaft zum Gärtnern entdeckt. Und der Trend hält an. Heute sind es nicht mehr nur die „Alten“, die auf Eigenversorgung setzen und Gemüse, Kräuter, aber auch Blüh- und Grünpflanzen ziehen, auch immer mehr junge Menschen machen sich mittlerweile wieder die Hände schmutzig, um selbstgezogenes Gemüse genießen zu können.

Nicht nur jene mit eigenem Garten — auch auf Balkonen und Terrassen in den Städten wird fleißig begrünt, wie Biogärtner Karl Ploberger weiß. Dazu kommt, dass sich immer mehr Landsleute dem Biogärtnern verschreiben, also keine Chemie beim Düngen verwenden. Das merke man auch in den Gartencentern, wo kaum noch giftige Stoffe in den Regalen stehen, so Ploberger.

Gefragtes Gärtnerwissen

Dass das Publikum jünger wird, merkt auch Landesgärtnermeister Hannes Hofmüller. Das habe Potenzial. Denn oft können die Neo-Gärtner nicht auf das Gartenwissen ihrer Eltern zurückgreifen und damit ist nun das Fachwissen der Gärtner gefragter denn je.

Wissen und Inspiration gibt es auch heuer wieder bei der mittlerweile 15. Gartenlandtour. Zwischen 27. Februar und 15. März wird an fünf Standorten (www.ooe-gaertner.at) Halt gemacht. Heuer geht es im Besonderen um die Schwerpunkte Versorgungssicherheit, Nachhaltigkeit und Biodiversität.

Die Gartenlandtour hat bei vielen bereits Tradition: „Die Menschen wissen gesunde Lebensmittel aus dem eigenen Garten oder vom Bauern ums Eck mehr denn je zu schätzen“, betont Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger.

Im Rahmen der Tour, die von Tour-Botschafter Ploberger moderiert wird, präsentieren die OÖ Gärtner auch wieder die Pflanzen des Jahres: Das Zauberglöckchen (Surfinie) „Stella Rosella“, die Mini-Gurke „Snack Jack“ und für die Bienen die Katzenminze „Bienenwolke“.