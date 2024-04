Jugendgruppenleiter: Die passende Jacke beim Jugendrotkreuz Perg

Mit seiner Kampagne „Wir haben die passende Jacke für dich“ geht das Rote Kreuz auch heuer wieder auf die Suche nach freiwilligen Mitarbeitern, um auch in Hinkunft nachhaltige Hilfe gewährleisten zu können. Passende Jacken gibt es nicht nur im Rettungsdienst oder bei den Gesundheits- und Sozialen Diensten, sondern auch beim Jugendrotkreuz.

Ziel des Jugendrotkreuzes ist es, die Entwicklung von Eigeninitiative, Toleranz, Hilfsbereitschaft und Verantwortung für sich und die Mitmenschen bei Kindern und Jugendlichen zu fördern.

Das passiert sowohl an den Schulen als auch in der Freizeit mit unterschiedlichen Programmen und Projekten. So werden beispielsweise für Kinder und Jugendliche, die sich für das Rote Kreuz interessieren, Jugendgruppen angeboten.

Um für diese dynamischen Gruppen auch zukünftig eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung anbieten zu können, ist man im Bezirk Perg auf der Suche nach freiwilligen Jugendgruppenleitern und -leiterinnen.

Interessierte können sich per Mail pe-jugend@o.roteskreuz.at melden und über den Aufgabenbereich einer Jugendgruppenleiterin bzw. eines Jugendgruppenleiters beim Roten Kreuz im Bezirk Perg informieren.