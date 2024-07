Jugendliche blieben bis zur Hüfte im Schlamm stecken

Ein Ausflug von zwei Jugendlichen in Ennsdorf (Bezirk Amstetten) endete am Donnerstag mit einem Einsatz für die Feuerwehr. Die beiden Burschen waren am Ufer der Enns mit ihren Beinen im Schlamm steckengeblieben und konnten sich selbst nicht mehr aus ihrer misslichen Lage befreien.

Instandhaltungsarbeiten am Kraftwerk Enns dürften indirekt der Auslöser für diesen kuriosen Unfall gewesen sein. Aufgrund der Arbeit wurde der Wasserpegel um rund zwei Meter gesenkt. Dadurch wurde der Uferbereich erweitert. Was wie fester Untergrund aussah, wurde den beiden Jugendlichen aber schließlich zum Verhängnis. Sie versanken bis zur Hüfte

Zum Glück hatten die beiden ihr Handy dabei. Sie verständigten die Feuerwehr, die sie kurz darauf aus ihrer misslichen Lage befreuen konnte. Beide blieben dabei unverletzt.