Jugendliche heizten Ofen für Feier ein: Almhütte brannte ab

Die Lögerhütte auf der Hochsteinalpe im Gemeindegebeit von Hinterstoder (Bezirk Kirchdorf) ist in der Nacht auf Sonntag vollständig abgebrannt. Vier Jugendliche aus dem Bezirk Kirchdorf im Alter zwischen 16 und 17 Jahren blieben unverletzt. Weil die Burschen die Nacht zum Feiern auf der Hütte verbringen wollten, heizten sie den Ofen ein.

Gegen 22.40 Uhr nahmen die Jugendlichen starke Rauchentwicklung wahr, brachten sich in Sicherheit und verständigten sofort die Feuerwehr, berichtete die Polizei am Sonntag. Die Hütte stand innerhalb kürzester Zeit in Vollbrand und brannte bis auf die Grundmauern ab.

Almhütte nur zu Fuß erreichbar

Die Feuerwehr konnte nicht eingreifen, da die Lögerhütte auf 1364 Metern Höhe über keine Zufahrt verfügt und nur durch eine eineinhalb Stunden lange Wanderung erreichbar ist. Bergretter, drei Feuerwehrleute und Eltern der Jugendlichen stiegen in der Dunkelheit und bei Regen zu den Burschen auf. Die vier Jugendlichen wurden anschließend von der Bergrettung ins Tal gebracht. Die Brandursache steht noch nicht fest, möglicherweise war der Kamin der Almhütte defekt.

Drei Feuerwehren waren Samstagnachmittag bei einem Brand einer Gartenhütte in Kematen an der Krems (Bezirk Linz-Land) im Einsatz. Die Florianis konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen.

Gebrannt hat es am Samstag auch in der Tiefgarage des Stadtsaalgebäudes in Vöcklabruck. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen und anschließend die Garage mit einem Lüfter rauchfrei machen.