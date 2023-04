Drei Jugendliche haben Sonntagabend in Linz mit einer Pistole hantiert und sind dann in die Straßenbahn gestiegen. Das meldete ein Zeuge um 19.40 Uhr der Polizei.

Beamte hielten die Bim bei einer Haltestelle an und kontrollierten die drei Ukrainer im Alter von 15, 16 und 18 Jahren.

Der 16-Jährige hatte eine Softair-Pistole in seiner Jackentasche. Die Waffe wurde sichergestellt, ein Waffenverbot ausgesprochen und die Burschen werden angezeigt, so die oö. Polizei am Montag.