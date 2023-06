Jugendlicher ging in Eferding mit Messer auf 14-jährigen Freund los

In einer Parkanlage in Eferding ist am Samstagabend ein Streit von zwei Freunden außer Kontrolle geraten: Ein schwer betrunkener 16-Jähriger zückte ein Taschenmessesser und attackierte damit einen 14-Jährigen.

Der Bursche erlitt leichte Schnittverletzungen und flüchtete mit einem gleichaltrigen dritten Burschen, berichtete die Polizei Oberösterreich.

Die beiden 14-Jährigen hielten Passanten auf, die die Rettung verständigten. Das Opfer wurde vom Notarzt erstversorgt und ins Klinikum Wels gebracht. Der beschuldigte 16-Jährige wurde von der Polizei am Tatort aufgefunden.

Bewohner eines Mehrparteienhauses hatten bereits die Rettung verständigt, nachdem der Jugendliche stürzte und nicht mehr aufstehen konnte. Er wurde mit Verdacht auf Alkoholvergiftung ebenfalls ins Klinikum Wels gebracht.