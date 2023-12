Jugendlicher in Weißkirchen überfallen und verletzt

Ein 19-jähriger Mann aus dem Bezirk Wels-Land wurde am Donnerstagnachmittag in einer öffentlichen Toilette in Weißkirchen Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Der junge Mann hatte sich dort mit zwei unbekannten Personen getroffen, um Bekleidung zu verkaufen, die zuvor über eine Internet-Verkaufsplattform vereinbart worden war.

Während des Treffens griffen die Täter ihn unerwartet an, schlugen ihn und entwendeten seine Waren. Anschließend flüchteten sie in Richtung Lagerhaus.

Der 19-Jährige erlitt bei dem Überfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde zur medizinischen Versorgung ins Klinikum Wels gebracht. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung im Nahbereich konnte die Polizei die Täter nicht fassen. Die Angreifer hatten zuvor behauptet, mit dem Zug und Bus aus Wien anzureisen.

Die Polizei sucht nun nach zwei männlichen Personen: Der erste Täter spricht Hochdeutsch, ist etwa 185 cm groß, hat eine kräftige Statur, einen Vollbart und trug eine schwarze Jacke. Der zweite Täter spricht ebenfalls Hochdeutsch, hat dunkle Hautfarbe und kurze lockige Haare. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall werden dringend erbeten und können an die Polizeiinspektion Marchtrenk unter der Telefonnummer 059133/4180-100 gerichtet werden.