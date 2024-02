Junge Liebe im Schloss Gschwendt

Der Valentinstag am 14. Februar, ist der Tag der Liebenden. Menschen mit einer psychischen Erkrankung haben es nicht so leicht, einen Partner zu finden, umso schöner ist es, wenn sie zwei, die aufgrund ihrer Erkrankung in einer Betreuungseinrichtung leben, finden.

Noch jung ist die Liebe zwischen Bettina Pramel (46) und Bernd Kothgassner (39). Sie leben aufgrund ihrer psychischen Erkrankung im Landespflege- und Betreungszentrum (LPBZ) Schloss Gschwendt in Neuhofen an der Krems.

Das Datum ihres Zusammenkommens können sie genau nennen: Es war der 15. September 2023. Gemeinsame Werte sind ihnen wichtig und sind für sie ein verbindendes Element. „Unsere Liebe und das gegenseitige Vertrauen sind die Grundpfeiler unserer harmonischen und glücklichen Partnerschaft“, sagen die beiden. Man glaubt es ihnen, wenn man sie sieht.

Beziehung spendet Kraft und stabilisiert

„Stabile Paar-Beziehungen im psychosozialen Bereich können unterschiedlicher Tiefe sein. Wir im LPBZ nehmen sie als Kraftspender und Stabilisator für beide Partner wahr“, sagt LPBZ-Direktorin Christina Schwarzberger.