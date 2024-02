Junge Rotkreuzler bringen Schwung in die Tagesbetreuung

Gemeinsam Saft machen, Bilder ansehen, Spiele spielen – die Aktivitäten sind so unterschiedlich wie die einzelnen Charaktere der Gäste und Jugendlichen.

„Wir freuen uns jedes Mal aufs Neue, wenn die Jugendrotkreuzgruppen des Bezirks zu uns in die Tagesbetreuung in Tumeltsham kommen. Die Tagesgäste blühen bei den Besuchen regelrecht auf“, sagt Silvia Grüll-Eichberger, Koordinatorin der Gesundheits- und Sozialen Dienste im Bezirk Ried.

Nicht nur die Tagesgäste profitieren von der gemeinsam verbrachten Zeit: Auch die Kinder verlieren die Scheu vor dem Umgang mit älteren Menschen, die vielleicht auch noch an Demenz erkrankt sind. „Wir sehen jeden Besuch als Geschenk – sowohl für unsere Gäste, als auch für die Kinder und Jugendlichen – und werden sie auch weiterhin so beibehalten“, sagt Grüll-Eichberger.

Tagesgäste jederzeit herzlich willkommen

Im neu eröffneten Tagesbetreuungszentrum in der Gemeinde St. Martin sind aktuell noch Plätze frei. Es hat immer dienstags und donnerstags geöffnet. „Sollte die Nachfrage steigen, können wir uns auch in St. Martin vorstellen, an mehreren Tagen zu öffnen – genauso wie in Tumeltsham“, betont Grüll-Eichberger.

Auch hier wird ein Transportdienst angeboten, der die Gäste von zuhause abholt und nach dem Besuch wieder heimbringt. Interessierte können sich bei Silvia Grüll-Eichberger unter Tel. 07752/81844-251 melden. Gern kann auch ein Schnuppertag vereinbart werden.