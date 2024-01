JVP Bezirk Ried überbrachte Diensthabenden Weihnachtsgrüße

Die Junge ÖVP Bezirk Ried überbrachte die Weihnachtswünsche von Landeshauptmann Thomas Stelzer. So wurden am 24. Dezember die Zivildiener sowie die diensthabenden Mitarbeiter der Rotkreuzstellen Mettmach, Obernberg und Ried sowie der Feuerwehr-Bezirkswarnstelle Ried mit kleinen Geschenken überrascht.

Auch den Wachsoldaten der Zehner-Kaserne wurde am Heiligen Abend eine Stärkung übergeben. Traditionell werden von der Jungen ÖVP Oberösterreich Kasernen, Dienststellen von Rettungsorganisationen, aber auch Krankenhausabteilungen und Seniorenwohnheime rund um Weihnachten besucht.

Lesen Sie auch

„Unsere Weihnachtsaktion ist eine kleine Geste, um stellvertretend für alle, die auch an Tagen wie diesen arbeiten, besonders den Ehrenamtlichen, für ihren Einsatz zum Wohle der Gesellschaft, danke zu sagen“, so Bezirksobmann Paulus Ecker.

„Für den großartigen Einsatz der vielen Ehrenamtlichen in unserem Land bedanken wir uns traditionellerweise mit einer kleinen Geste zur Weihnachtszeit. Besonders jenen, die sich selbst am Heiligen Abend in den Dienst der Gesellschaft stellen, wollen wir danke sagen“, so JVP-Landesobmann Moritz Otahal weiter.