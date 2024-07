Kaiserlich Shoppen: Lehrlinge gestalten erstes Genussland-Schaufenster in Bad Ischl

Unter dem Slogan „Kaiserlich Shoppen bei BILLA in Bad Ischl – von Genussland OÖ Produkten“ setzten die Lehrlinge der REWE-Group-Abschlussklasse der Berufsschule 3 Wels ihr Projektpraktikum in die Tat um.

Die jungen Talente wurden beauftragt, die Schaufenster des BILLA Marktes in der Pfarrgasse von Mai bis Ende Juni mit regionalen Produkten von Partnerbetrieben der Initiative Genussland OÖ zu gestalten und diese regelmäßig auszutauschen. Gleichzeitig wurden Verkaufsförderungsmaßnahmen im Markt durchgeführt.

Lesen Sie auch

Das Projektpraktikum ist Teil der Zusatzausbildung zum Genussland OÖ Regionalbotschafter, welche die REWE-Group-Lehrlinge während ihres dritten Lehrjahres absolvieren können. Ziel dieser Ausbildung ist es, Produzenten mit dem Genussland OÖ-Gütesiegel sowie deren Betriebe und Produkte kennenzulernen und diese zu verkosten. In weiterer Folge sollen die Lehrlinge in der Lage sein, in ihren Ausbildungsbetrieben diese Produkte mit Fachkenntnis und Überzeugung zu verkaufen.

Thomas Steingruber, BILLA-Vertriebsdirektor in Oberösterreich, lobte das Engagement der Schüler: „Es ist eine wunderbare Gelegenheit, unsere Lehrlinge praxisnah an die Verkaufsförderung heranzuführen und gleichzeitig die Wichtigkeit von Regionalität und regionalen Produkten nachhaltig zu vermitteln. Ich finde es schön, mit wie viel Motivation und Freude die Schülerinnen und Schüler dieses großartige Projekt umgesetzt haben“.