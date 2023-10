Kameras an Brücken sollen in Linz Verkehrsströme analysieren

Linz geht künftig innovative Wege bei der Verkehrsdatenanalyse. Auf Initiative von Mobilitätsreferent Vbgm. Martin Hajart plant die Stadt die Erstellung eines so genannten City-Dashboards.

In Form einer interaktiven Karte sollen vor allem in der Innenstadt und an neuralgischen Punkten Verkehrsströme analysiert und transparent dargestellt werden.

Mittels des Dashboards wird es künftig möglich sein, den Anteil verschiedener Verkehrsmittel am Gesamtverkehrskommen aufzuschlüsseln und daraus Schlüsse für die Mobilitätsplanung zu ziehen.

Rasch auf Staus reagieren

Als erster Schritt wurde ein Ankauf von Kameras für die Nibelungenbrücke und die neue Eisenbahnbrücke beschlossen. Diese sollen dort Daten erheben mit dem Ziel einer benutzerfreundlichen Visualisierung und Analyse der Verkehrsströme.

So können nicht nur die Zahl der Verkehrsteilnehmer ermittelt, sondern auch deren Art präzise identifiziert werden. Dies bedeute einen wesentlichen Fortschritt bei der Verkehrsplanung ebenso wie die Möglichkeit der raschen Reaktion auf neuralgische Stauzonen, erläutert Hajart.