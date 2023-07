Kaninchenpaar im Innviertel in Tasche gepfercht und ausgesetzt

Von vorerst Unbekannten sind zwei Kaninchen in eine Tasche gepfercht und vermutlich in der Nacht auf Donnerstag vor einem oberösterreichischen Tierheim in Lochen am See (Bezirk Braunau) ausgesetzt worden.

Ein Mitarbeiter fand die Tiere gegen 6.00 Uhr. Die Kaninchen wurden durchgecheckt und versorgt, berichtete der Verein „Pfotenhilfe“ in einer Presseaussendung am Samstag.

Die beiden Tiere dürften wohl vor dem Urlaub ausgesetzt worden sein, teilte „Pfotenhilfe“-Chefin Johanna Stadler mit. Das männliche Tier war nicht kastriert, eine Trächtigkeit des Weibchens sei zu befürchten, hieß es.

Der Verein bat mögliche Augenzeugen um Hinweise zu den Besitzern. Auch die auffällige Tasche könnte auf die Spur der Halter führen.