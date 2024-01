Kapelle in Feldkirchen nach Kollision mit Pkw eingestürzt

Am Mittwochabend verlor ein 28-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung in Feldkirchen an der Donau die Kontrolle über seinen Wagen und prallte frontal in eine Kapelle.

Der Zusammenstoß mit dem Gebäude, das aus Ziegelsteinen errichtet war, führte zum vollständigen Einsturz der Kapelle.

Der Fahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der notfallmedizinischen Versorgung ins Krankenhaus eingeliefert. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholisierung bei dem Unfalllenker festgestellt.