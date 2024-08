Karl Appl im 90. Lebensjahr verstorben

Die Diözese Linz trauert um Karl Kappl. Der emeritierte Religions-Professor und Priester, ist am 11. August im 90. Lebensjahr im Seniorenheim St. Klara in Vöcklabruck verstorben.

Karl Appl wurde am 5. Juli 1935 in Neufelden geboren. Er absolvierte die Lehre zum Spengler und Dachdecker, besuchte die Mittelschule in Unterwaltersdorf und Horn, und schloss 1961 die Matura ab. Anschließend trat er in das Priesterseminar Linz ein und wurde am 29. Juni 1966 im Mariendom Linz zum Priester geweiht.

Danach hatte er Kooperatorenposten in Peilstein, Leonding und Linz-Stadtpfarre inne und absolvierte nebenbei ein Studium in Luzern. Von 1979 bis 1996 wurde Appl als Kurat von Traun bestellt, neben seiner Tätigkeit als Religionslehrer.

Von 1981 bis 2000 war er Fachinspektor für den katholischen Religionsunterricht, und unterrichtete auch an der früheren Pädagogischen und an der Religionspädagogischen Akademie der Diözese Linz. Für seine Verdienste wurde ihm 1997 der Ehrentitel Hofrat verliehen.

Die Möglichkeit, sich persönlich von Karl Appl zu verabschieden, besteht am 15. August 2024, um 18 Uhr, in der Stadtpfarrkirche Urfahr

Für den Verstorbenen wird am 23. August 2024 um 14:30 Uhr in der Pfarrkirche Neufelden ein Requiem abgehalten.