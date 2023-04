Kaufmann-Gruppe holt Oberwirt aus dem Dornröschenschlaf

Was VOLKSBLATT-Leser bereits seit Dienstag wissen, wurde am Freitag von der Stadt Linz ein einem Pressegespräch offiziell bestätigt: Die Kaufmann-Gruppe fügt zum Cafe Beenie.all day in Urfahr, dem LunzerWirt im SK VÖEST Sportzentrum und dem Cubus im Ars Electronica Center mit dem Oberwirt in St. Magdalena einen vierten Gastronomiebetrieb in Linz dazu.

„Da ich selbst in St. Magdalena aufgewachsen bin, ist der Oberwirt ein Herzensprojekt für mich“, sagte Philipp Kaufmann, Gründer der gleichnamigen Gruppe, die das seit Oktober 2020 geschlossene Gasthaus mit 1. Mai unter der Leitung von Christian Meixner wiedereröffnen wird – vorerst aber nicht von Montag bis Sonntag.

Lesen Sie auch

Bei den Gästen will der neue Betrieb mit dem einzigartigen Ausblick, mit Hausmannskost und schmackhaften Jausen sowie Geselligkeit punkten. Dazu gehört laut Kaufmann auch, den zahlreichen Vereinen in St. Magdalena einen gemütlichen Treffpunkt anzubieten.

Im Innenbereich und auf der Terrasse, die der Pächter erneuern wird, bietet der Oberwirt 80 Personen Platz, dazu kommt im Keller ein Veranstaltungsraum mit 200 Plätzen. Statt wie zuletzt Freistädter Bier wird künftig Gerstensaft der Brau Union ausgeschenkt.

Zufrieden zeigte sich der zuständige Stadtrat Dietmar Prammer. „Ich bin überzeugt, dass wir den richtigen Betreiber gefunden haben und der Oberwirt wieder zu einem neuen ‚alten‘ Ort des gemütlichen Verweilens wird“.