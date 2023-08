Kein Bier ohne das „grüne Gold“ aus Oberösterreich

Egal ob im Wirtshaus, am Abend zur Jause oder als Belohnung am Gipfel – das Bier darf in Österreich nicht fehlen. „Das Brauen ist nicht nur Kunst, sondern auch Kulturgut mit über 11.000 Jahren Geschichte“, sagt LR Langer-Weninger anlässlich des heutigen Welttags des Bieres.

Die Liebe zum heimischen Gerstensaft spiegelt sich auch im Verbrauch wieder. So trinken die Österreicher jährlich zwischen 100 und 110 Liter Bier pro Kopf. Trotzdem ist im ersten Halbjahr 2023 der Absatz um fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken, wobei sich in den vergangenen beiden Jahrzehnten der Absatz von alkoholfreien Bieren verdoppelt hat.

Geschmacksgeber Hopfen

Oberösterreich gilt nicht nur als bedeutender Bierproduzent, sondern ist auch der Hauptlieferant des „grünen Goldes“ – also des Hopfens. „Unsere Mühlviertler Bauern produzieren jährlich auf 173 Hektar mit viel Hingabe und Leidenschaft besten Qualitätshopfen. Zudem zeichnen die mächtigen Hopfenreben eine einzigartige Kulturlandschaft“, betont Langer-Weninger. Auch wenn der Hopfen mengenmäßig nur einen geringen Anteil der Rezeptur ausmacht, ist er für das originelle Aroma und den unverkennbaren Geschmack des Bieres unverzichtbar.

Die Ende August beginnende Hopfenernte steht bevor und dauert bis Ende September an. „Der Klimawandel, insbesondere fehlende Niederschläge und die vielen Hitzetage über 30 Grad stellen die Hopfenbauern vor große Herausforderungen“, bestätigt Stefan Hofer, Obmann der Mühlviertler Hopfenbaugenossenschaft. „Aktuell hoffen wir noch auf Regen, rechnen jedoch mit einer unterdurchschnittlichen Gesamterntemenge von 260 Tonnen. Den hohen Qualitätsstandard können wir aber halten.“

Für Langer-Weninger bietet der Tag des Bieres eine perfekte Gelegenheit, um auf die heimische Brautradition anzustoßen. Trotz der aktuellen Situation bleibe die Leidenschaft für das Bier und die Kunst des Brauens in Oberösterreich ungebrochen.