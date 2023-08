Kein Jagdglück, zweiter Wolf vermutet: Almbauern geben auf

Während am Dachstein-Plateau mehrere Jäger nach jenem Wolf suchen, der vor einer Woche vom Land OÖ nach dem Riss mehrerer Nutztiere zum Abschuss freigegeben worden ist, haben zahlreiche Almbauern am Wochenende das Handtuch geworfen und ihre Schafe vom Berg getrieben. Aktuell befinden sich nur mehr 400 nach zuvor 600 Vierbeinern vor Ort.

Sollte sich bewahrheiten, dass ein zweites Raubtier in der Umgebung sein Unwesen treibt, werden wohl auch die anderen Bauern den Almabtrieb vorziehen. Laut Gottfried Diwold, Jagdsachverständiger des Landes OÖ, soll ein DNA-Test zeigen, ob es sich um einen Wolf oder mehrere Raubtiere handelt.

Lesen Sie auch

Vor einigen Tagen hat eine Wildkamera auf der steirischen Seite des Dachsteins einen Wolf eingefangen, nur gut sechs Kilometer vom ersten Riss entfernt. Die Erlaubnis zum Abschuss des Raubtieres gilt aber nur auf oberösterreichischem Boden.

EU soll den Schutzstatus aufweichen

„Die angespannte Situation am Dachstein-Plateau zeigt einmal mehr die Notwendigkeit unserer Wolfsmanagementverordnung. Die EU sollte dem nun Folge leisten und schleunigst in die Gänge kommen. Eine zeitgemäße Adaptierung der FFH-Richtlinien ist unumgänglich“, sagt Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger.

Sie fordert das Umweltressort auf, endlich mit dem Agrarressort an einem Strang zu ziehen und sich zur heimischen Alm- und Landwirtschaft zu bekennen. „Nur so können wir auch deren Interesse bestmöglich am internationalen Parkett vertreten“, betont Langer-Weninger. Sie werden weiter für den Fortbestand der Almen kämpfen.