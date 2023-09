Kein Personal, Angst vorm Wolf: Oberösterreichs Almen in Gefahr

Die Landwirtschaftskammer (LK) schlägt Alarm, denn aufgrund der aktuellen Wolfsproblematik und der schwierigen Suche nach Arbeitskräften gerät die Weidehaltung auf Oberösterreichs Almen zusehends in Gefahr.

Aktuell werden rund zwei Drittel der 634 Almen im Land aktiv bewirtschaftet. Während diese Zahl noch stabil ist, ist jene der dort weidenden Tiere bereits rückläufig. Im Jahr 2000 hatten noch 859 Auftreiber 6300 Stück Weidevieh auf die Almen gebracht, 2021 waren es nur noch 611 Auftreiber mit 5630 Tieren.

Nach den Wolfsrissen am Dachstein (neun tote, zwei verletzte Schafe) haben die steirischen Almbauern bereits reagiert und ihre Tiere einen Monat früher abgetrieben. Auf der oö. Seite am Krippenstein gibt es noch 30 abgängige Tiere. Vor diesem Hintergrund begrüßt die LK das OÖ Wolfsmanagement als einen Schritt in die richtige Richtung.

Ob den Jägern am Dachstein ein Jagderfolg gegönnt sein wird, ist aber zweifelhaft, denn der Wolf habe dort die beste Deckung und auf steirischer Seite fehlt noch die Rechtsgrundlage zum Abschuss, so Johann Feßl, der Obmann des OÖ Vereins für Alm und Weide.

Erfolg durch Reduktion

Für LK-Präsident Franz Waldenberger bringt die Reduktion der Schad- und Risikowölfe Erfolg. „Wenn die Bauern ihr Weidevieh mittels Zäunen und Hunden schützen, werden trotzdem nicht weniger Wölfe einwandern“, so Waldenberger.