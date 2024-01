Kellerdiebstahl mit hohem Schaden: Mountain- und E-Bikes verschwunden

In der Nacht zum Dienstag wurde in einem Mehrparteienhaus in Oberösterreich die Ruhe jäh gestört, als unbekannte Täter sich Zutritt zu vier Kellerabteilen verschafften.

Die Diebe hatten es offensichtlich gezielt auf hochwertige Fahrräder abgesehen und entwendeten zwei teure Mountainbikes sowie ein E-Bike.

Der entstandene Gesamtschaden durch diesen Einbruch beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Ergreifung der Täter führen könnten.