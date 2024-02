Kepler Uniklinikum an KI-Projekt der Uni Harvard beteiligt

Das Linzer Kepler Universitätsklinikum (KUK) nimmt als eine von 20 internationalen Kliniken und als einziges österreichisches Krankenhaus am Projekt „MAIDA“ (Medical AI Data for All) der Harvard Medical School in Boston (USA) teil.

Ziel der weltweit renommierten Universität ist es, den Fortschritt der Künstlichen Intelligenz (KI) im medizinischen Bereich voranzutreiben und einen neuen Goldstandard zu setzen.

Konkret soll durch „MAIDA“ ein Validierungssatz aufgebaut werden. Dieser dient zunächst dazu, Modelle zur Interpretation von Thorax-Röntgenbildern zu bewerten, um Leitungen und Schläuche auf der Intensivstation und Infektionssymptome in der Notaufnahme zu beurteilen. Die Entwicklung solcher KI-Modelle soll Radiologen in ihrer Arbeit in naher Zukunft maßgeblich unterstützen.

Nach eingehender Prüfung zur Wahrung des Datenschutzes und ethischer Belange bereitete ein Team des Zentralen Radiologie Instituts (ZRI) des KUK unter Institutsvorstand und Leiter der Abteilung für Virtuelle Morphologie an der JKU, Primar Univ.-Prof. Franz Fellner, OA Mario Scala und Ass.

Julian Niedermair auf Hochtouren anonymisierte Daten inklusive detaillierter klinischer Angaben aus der Kinder-Intensiv- sowie der Intensivstation auf und stellte diese der Harvard Medical School zur Verfügung.

KI als Assistenzsystem

„Künstliche Intelligenz kann aufgrund des komplexen Tätigkeitspektrums in der Radiologie natürlich nur als Assistenzsystem wirken, weshalb eine optimale Abstimmung zwischen menschlichem Input und KI notwendig ist. Wir freuen uns sehr, Teil dieses Projekts zu sein und nun auch in diesem Bereich aktiv mitgestalten und die Forschung vorantreiben zu können“, sagt Fellner.

Maßgeblich beteiligt war die Medizininformatik und Informationstechnologie (MIT) der OÖ Gesundheitsholding. Thomas Woitsche hatte alle datenschutzrechtlichen Themen im Auge und Bernd Göttel unterstützte das ZRI-Team federführend bei der Datenselektion aus dem System. Kollegin Vanessa Haslwanter übernahm als Projektleiterin die gesamte Koordination und stand im ständigen Austausch mit Harvard.

„Wir sind sehr stolz, dass Harvard das Kepler Universitätsklinikum als einen der wenigen Kooperationspartner ausgewählt hat und freuen uns sehr, dass uns zugesichert wurde, dass weitere Projekte mit anderen Fachrichtungen folgen werden“, sagt Humayaun Kabir, Leiter der Medizininformatik und Informationstechnologie.