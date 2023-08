Kinder nach Chlorgas-Unfall im eigenen Pool in OÖ ins Spital gebracht

Der Besuch des überdachten Swimmingpools im Garten in Feldkirchen an der Donau (Bezirk Urfahr-Umgebung) hat am Freitagabend für eine Mutter mit ihren beiden Kindern im Spital geendet.

Die drei waren mit den Großeltern baden gegangen, als die gesamte Familie über akute gesundheitliche Probleme klagte. Die Rettungskräfte brachten die Mutter mit ihren Söhnen vorsorglich ins Spital. Einen Bericht des ORF Oberösterreich bestätigte der Samariterbund der APA auf Anfrage.

Die Pool-Besucher klagten über „Atembeschwerden mit Reizhusten“, wie ein Mitglied der Ortsstelle Feldkirchen erklärte. Dies deute auf Symptome einer Chlorgas-Vergiftung hin, die sich wegen schlechter Belüftung in zu hoher Konzentration gebildet haben dürften.

Die Mutter der beiden Buben erhielt Sauerstoff und wurde mittels Monitor überwacht. Sie und die Kinder waren stabil, wurden aber wegen des anhaltenden Reizhustens vorsorglich ins Spital gebracht.