Kinderfasching in Ansfelden läutet fünfte Jahreszeit ein

In Kärnten sagt man „Lei Lei“, in Köln „Alaaf“ und in Mainz „Helau“: Die Rede ist von der närrischen Zeit, oder der fünften Jahreszeit. Wenn Außerirdische, Zauberer, Hexen, Cowboys, Feen, Roboter, Prinzessinnen und Bienen in das ABC strömen, dann ist der Kinderfasching des Elternvereins der Volksschule Ansfelden angesagt.

Viele Narren – große wie kleine – feierten dieser Tage eine große Faschingsparty. Einmal in eine neue und ganz andere Rolle schlüpfen — dieser Wunsch ging für viele Kids in Erfüllung! Das Organisationsteam zog dabei alle Register und sorgte für eine ausgelassene Stimmung.

Lesen Sie auch

Die Kinder waren begeistert, sie sangen und schwangen mit vollem Elan mit. Viele Eltern halfen mit, um den Familien ein rauschendes Fest zu bereiten und das Glitzern in den Augen war wahrlich nicht zu übersehen. Für das leibliche Wohl gab es flaumige Krapfen und eine Tombola mit tollen Preisen.