Kindergarten evakuiert – Großeinsatz der Polizei in Linz

Am Morgen des 12. September gegen 7:30 Uhr kam es in Linz-Urfahr zu einem größeren Polizeieinsatz in und um eine Schule.

Nach bisher vorliegenden Informationen wurden eine Volksschule und ein Kindergarten vorsorglich evakuiert. Auch der Samariterbund ist vor Ort im Einsatz.

Nicht bestätigten Meldungen zufolge steht der Einsatz im Zusammenhang mit einer Bombendrohung. Aufgrund des laufenden Einsatzes kommt es in diesem Bereich zu Verkehrsbehinderungen, die auch den öffentlichen Nahverkehr beeinträchtigen.

Laut ORF Oberösterreich hat sich ein Anrufer bei der Polizei gemeldet und mit einer Bombe in einer Sonderschule gedroht. Der gesamte Schulkomplex an der Ecke Hölderlinstraße und Teistlergutstraße, wo die Sonderschule und die Karlhofschule nebeneinander untergebracht sind.

Die Stadt Linz informierte via Aussendung. Insgesamt 350 Schülerinnen und Schüler wurden mit Bussen in ein Ausweichquartier gebracht.

Allen Kindern gehe es gut und sie sind unter Aufsicht der Lehrkräfte. Die Eltern wurden informiert.

„Ich bedanke mich bei allen Beteiligten, allen voran Einsatzkräften, Lehrkräften und Pädagog*innen, für das rasche und professionelle Handeln, um die Sicherheit der Kinder und des Schulpersonals in jedem Moment zu gewährleisten“, betont die geschäftsführende Vizebürgermeisterin Karin Hörzing.