Kinderskikurs des Alpenvereins Enns

Nach der AV-Jugend in den Weihnachtsferien im Skigebiet Dachstein West konnten nun – nach mehrjähriger Pause bedingt durch Corona und Schneemangel – auch die Jüngsten kürzlich beim Kinderskikurs am Sternstein den Schnee in unserem Winterwunderland genießen.

37 Wintersportler, davon sieben Betreuer des Alpenverein Neugablonz-Enns, aus der Region Enns, Ennsdorf und St. Valentin, verbrachten zwei spannende Tage mit Pistengaudi, auch wenn das Wetter leider bewölkt, windig und kühl war.

Die jungen Pistenflitzer im Alter von sechs bis elf Jahren, heuer viele davon richtige Anfänger, hatten dennoch riesigen Spaß, berichtete Wolfgang Lederhilger, oö Landesskilehrer und Skikursleiter im Jugendteam beim Ennser Alpenverein.