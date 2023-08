Kleintransporter mit 53 Menschen in Linz aufgehalten

Ein Kleintransporter mit offenbar 53 Personen auf der Ladefläche ist bei einer Verkehrskontrolle der Polizei in Linz am Sonntagvormittag entdeckt worden. Unter den geschleppten Menschen waren auch Kinder. Nähere Details konnte die Polizei gegenüber der APA vorerst noch nicht mitteilen.

Der Linzer Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FPÖ) übermittelte in einer Presseaussendung ein unverpixeltes Bild des Polizeieinsatzes, auf dem eng zusammengepferchte Menschen – darunter nicht wenige Kinder – auf der Ladefläche des Transporters zu sehen waren. „Trotz der gebetsmühlenartigen Beteuerung der Bundesregierung, gegen die illegale Massenmigration vorzugehen, fühlen sich Schlepper in Österreich offenbar immer noch zu sicher und kommen sogar bis nach Linz“, meinte Raml in seiner Aussendung dazu. Er verwies auch auf den Aufgriff von 19 geschleppten Menschen erst vergangenen Freitag in Puchenau. Die „Mär von sicheren Grenzen“ sei „weithin sichtbar widerlegt.“