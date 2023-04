Klimt und Mahler stechen in See

Gleich zwei 110-jährige Jubiläen wurden am Freitag in Attersee (Bezirk Vöcklabruck) gebührend gefeiert – das der Atterseeschifffahrt und jenes der Atterseebahn. Das Unternehmen Stern & Hafferl stand neben dem Verkehr auch schon immer für Kunst.

So war das doppelte Jubiläum für Stern-Schiffahrt-Geschäftsführerin Doris Cuturi-Stern und Stern-Hafferl-Verkehr-Geschäftsführer Günter Neumann der ideale Anlass, um die seit Generationen erfolgreiche Kombination aus Kunst und Mobilität fortzuführen.

Mobile Kunst

In Zusammenarbeit mit der Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl und den Gemeinden Steinbach und Unterach, in denen Gustav Klimt und Gustav Mahler gewirkt haben, wurde im Rahmen eines Künstler-Wettbewerbs die Neugestaltung des Flaggschiffs „Vöcklabruck“ und eines Zuges der Atterseebahn umgesetzt.

Schlussendlich setzten sich die im Mühlviertel geborene Künstlerin Anne Schinko und ihr argentinischer Mann Ruli mit ihrem Entwurf durch. Die Kunstwerke auf den neugestalteten Transportmitteln wurden am Freitag feierlich enthüllt. Schlicht in schwarz und weiß gehalten zeigen sie die Konterfeis von Klimt und Mahler und ehren deren Wirken, das am Attersee bis heute besonders stark nachwirkt.

Eine andere Schiffstaufe

„Dank der tollen Entwürfe von Anne Schinko und Ruli konnten wir nun das bisherige Klimt-Schiff in das Klimt-Mahler-Schiff verwandeln“, freute sich Cuturi-Stern. Die Patenschaft für das neu gestaltete Linienschiff übernahm die Bürgermeisterin von Steinbach, Nicole Eder (ÖVP).

Da die seemännische Tradition das Umbenennen von Schiffen nicht erlaubt, weil das Unglück bringen würde, erfolgte die „Taufe“ nicht mit einer Champagnerflasche auf den Bug, sondern mit einer Flaschenpost.

Die Flasche enthält Briefe an die beiden Künstler und eine Jahreskarte für die Atterseeschifffahrt. Sie wurde dem See übergeben und wartet darauf, aus dem Wasser gefischt zu werden.

Trotz Regen stellten sich zahlreiche Gratulanten ein, darunter auch Ex-Finanzminister Hans Jörg Schelling, die Präsidentin der Wirtschaftskammer OÖ Doris Hummer, die zweite Landtagspräsidentin Sabine Binder, Herbert Kubasta, Geschäftsführer OÖ Verkehrsverbund, LAbg. Rudolf Raffelsberger und zahlreiche weitere Freunde des Tourismus und der klimafreund- lichen Mobilität.