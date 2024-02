Klinikum Steyr punktete bei Ausbildungsärzten

2023 hat die Ärztekammer die bislang größte Ausbildungsevaluierung durchgeführt und 1.333 Fragebögen an Ärzte in Ausbildung verschickt. Zwei Abteilungen des Pyhrn-Eisenwurzenklinikums Steyr kamen dabei unter die Top 12 Ausbildungsstätten in OÖ. Das Institut für Anästhesiologie und Intensivmedizin und die Abteilung für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde schneiden besonders gut ab.

Die Jungärzte in Ausbildung haben das Institut für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr auf Rang 4 von 207 bewerteten Instituten gewählt. Das Institut ist Lehrabteilung der MedUnis Graz, Innsbruck und Wien. Es verfügt derzeit über zwölf Ausbildungsstellen zum Facharzt und bildet im Rahmen dessen auch Studierende im klinisch-praktischen Jahr aus (KPJ).

„Wir sind sehr stolz auf dieses Ergebnis. Es spiegelt das hohe Engagement des gesamten Teams wieder. Jeder und jede hier fühlt sich für die Ausbildung der jungen Kollegen zuständig. Das ist es, was die Abteilung auszeichnet. Es ist unser höchstes Interesse, Wissen und Erfahrung weiter zu geben.“, sagt Primar Priv.-Doz. Achim Von Goedecke, Leiter des Institutes für Anästhesiologie und Intensivmedizin des Pyhrn-Eisenwurzen Klinikums Steyr: „In unserer Abteilung suchen wir aktuell nach engagierten Kollegen.“

Kleine Abteilung mit persönlicher Note

Auf dem ausgezeichneten 12. Rang landete die Abteilung für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr. „Wir kümmern uns als kleine Abteilung sehr persönlich um unsere Ausbildungsassistenten. Die jungen Kollegen machen schon früh unter enger Supervision die ersten Schritte im OP. Für Fragen haben unsere Fachärzte immer ein offenes Ohr und täglich besprechen wir alle unsere stationären Patienten gemeinsam in großer Runde. So betreuen die Facharztanwärter bald, je nach ihren Fähigkeiten, Patienten selbstständig. Das wissen unsere Youngsters sehr zu schätzen und ich bin froh, dass sich dies jetzt auch in dieser Umfrage abbildet“, sagt Primaria Ulla Folger-Buchegger, Leiterin der Abteilung Hals-, Nasen- u. Ohrenheilkunde am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr.