Knapp 9.300 schwere Jungs konnte die EGS in OÖ bereits festnehmen

Bei der Festnahme des Doppelmörders von Wullowitz und der Ausforschung einer Tresorknackerbande, die es auf Lebensmittelmärkte in Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark abgesehen hatte, waren sie genauso dabei wie bei der Ergreifung zahlreicher Kfz-Diebe. Die Aufklärung von Eigentums-, Gewalt- und Suchtmitteldelikten gehören zum Alltag.

Auch die Klärung einer Brandserie in ÖBB-Zügen, die auf die Kappe eines jungen Bundesheersoldaten gegangen war, dürfen sie sich auf ihre Fahnen heften. Die Rede ist von der Einsatzgruppe Schwerpunktkriminalität (EGS), die mit 1. September 2004 ins Leben gerufen wurde – zunächst mit vier Standorten in Österreich.

Gestartet wurde die EGS-Mitte mit 23 Polizisten und zwei Polizistinnen für die Bundesländer OÖ und Salzburg, bereits mit Juli 2005 erhielt jedes Bundesland eine eigene EGS-Einheit – die oberösterreichische umfasst derzeit 40 Polizeikräfte, darunter vier Frauen.

Der kleinen Stammmannschaft werden alle zwei, drei Jahre rund 20 junge Polizeibeamte zugeteilt, die sich nach der jeweiligen Ausschreibung dafür bewerben können und ein Aufnahmeverfahren – Sport- und Schießtest sowie Hearing vor einer Kommission – durchlaufen müssen.

In den vergangenen Jahren gehörten in Summe 140 Polizisten der EGS in Oberösterreich, die ausschließlich in Zivil auftritt, an. „Sie konnten bis dato 9295 Schwerkriminelle festnehmen. Und dabei ist kein einziges Mal eine Schussabgabe auf eine Person erfolgt“, sagte Landespolizeidirektor Andreas Pilsl am Mittwoch in einer Pressekonferenz in Linz stolz. Der Leiter des Landeskriminalamts Oberösterreich, Gottfried Mitterlehner, ergänzte, auch alle Misshandlungsvorwürfe waren ohne Substanz.

Spezialbeamte scheuen berufsbedingt die Öffentlichkeit

„Die Kollegen werden intern gebührend gefeiert. Zum Wesen ihrer Arbeit gehört es aber, dass sie in der Öffentlichkeit unerkannt bleiben möchten“, so Pilsl. Denn der Alltag, der praktisch keine Freizeit kennt, besteht aus verdeckter Aufklärung, Observierung und heiklen Amtshandlungen bis hin zu Hausdurchsuchungen. Sei klar, dass mit einem schwer bewaffneten Täter zu rechnen sei, werde auch die Cobra hinzugezogen.

Das Spezielle an der EGS sei, dass sie flexibel, schnell und einfach agieren könne, besondere Hilfsmittel und mehr Eigenverantwortung habe, um den Kriminellen – der Großteil komme aus Osteuropa – das Handwerk zu legen.

War es anfangs die Straßenkriminalität, die zur Gründung der besonderen Einheit geführt hatte, ist sie neuerdings auch mit der verstärkten Jugendkriminalität gefordert. In Sachen Schlepperei geht es für die EGS um die Ausforschung der Hintermänner.

„Oft ist es das Überraschungsmoment, wodurch kaum Täter flüchten und die Festnahmen gelingen“, schilderte Pilsl. Meist komme der Hinweis auf eine Tätergruppe aus dem Ausland, wo es gesetzlich mehr Überwachungsmöglichkeiten gebe. Oder es werde nach Vorfällen im Inland aktiv im Ausland nachgefragt.

Die Mann- und Frauschaft ist nicht nur knallhart im Einsatz, sondern es besteht auch ein guter Zusammenhalt, der nicht nur die Arbeit auch später im Polizeidienst erleichtert. „Sie veranstalten jährlich ein Punschfest, dessen Einnahmen den Schmetterlingskindern zugutekommt – bislang mehr als 30.000 Euro“, streut Mitterlehner der Spezialtruppe Rosen.

Von Michaela Ecklbauer