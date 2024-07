Kohlenmonoxidaustritt in Leonding endet ohne Verletzte

Am Mittwochabend kam es in einem Wohngebäude in Leonding zu einem Kohlenmonoxidaustritt.

Die sofort alarmierte Feuerwehr Leonding führte umgehend Messungen durch, die das Vorhandensein des Gases bestätigten. Mit Unterstützung des Roten Kreuzes Leonding und Traun wurde das Gebäude schnell belüftet.

Die beiden anwesenden Personen kamen mit dem Schrecken davon und mussten glücklicherweise nicht evakuiert werden. Nach der raschen Belüftung konnte der Einsatz bereits nach kurzer Zeit erfolgreich beendet werden.