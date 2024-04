Kokainhandel und Fälschung von Dokumenten: Festnahmen in Oberösterreich

Am Montag hat die Polizei in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Oberösterreich zwei Männer in der Region Vöcklabruck festgenommen, die des umfangreichen Handels mit Kokain sowie der Herstellung und des Verkaufs gefälschter Dokumente beschuldigt werden.

Die Festnahme erfolgte aufgrund von Hinweisen der rumänischen Behörden, die auf die Spur der beiden Männer im Alter von 30 und 45 Jahren führten. In den konspirativ angemieteten Wohnungen der Verdächtigen wurden neben rund einem Kilogramm Kokain auch Totalfälschungen in- und ausländischer Führerscheine und Personalausweise entdeckt.

Des Weiteren hatte der Hauptbeschuldigte, ein 45-jähriger Mann, unter zwei weiteren Scheinidentitäten agiert und besaß hochpreisige Sportwagen, die auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels beschlagnahmt wurden.

Seit 2021 sollen die beiden Hauptverdächtigen Kokain aus Italien und den Niederlanden nach Österreich eingeführt und an mindestens 15 Abnehmer verkauft haben. Der 48-jährige Komplize ist derzeit noch flüchtig.