Kollision in Linz: Beifahrerin und Kinder verletzt

Am Montag in den frühen Morgenstunden ereignete sich in Linz an der Kreuzung Schörgenhubstraße mit dem Flötzerweg ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkw frontal zusammenstießen.

Eine 36-jährige Beifahrerin sowie zwei Kinder im Alter von eineinhalb und vier Jahren, die auf der Rücksitzbank saßen, erlitten leichte Verletzungen.

Lesen Sie auch

Die Verunglückten wurden umgehend zur medizinischen Versorgung in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Die genauen Umstände des Unfalls sind Teil laufender Ermittlungen.