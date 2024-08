Kontrollierte Sprengung einer Weltkriegsgranate in Obertraun

Am Donnerstag wurde eine Weltkriegsgranate in Obertraun am Niederen Speikberg kontrolliert gesprengt.

Das etwa 50 kg schwere Kriegsrelikt wurde zufällig von einem Mitglied des Bergrettungsdienstes entdeckt, während nach einem vermissten Wanderer gesucht wurde. Die Granate aus dem Zweiten Weltkrieg befand sich in circa 1.960 Meter Höhe.

Der Entminungsdienst des Bundesheeres, ein Experte der Polizei sowie drei Mitglieder der Alpinpolizei wurden per Polizeihubschrauber in die Nähe des Fundorts gebracht. Die Sprengung erfolgte um 14:20 Uhr und verlief ohne jegliche Komplikationen.