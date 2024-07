Krad-Lenker rutschte unter Linienbus: Tot

74-Jähriger war bereits vor dem Zusammenstoß mit dem Bus in Linz gestürzt

Ein 74-jähriger Krad-Lenker aus dem Bezirk Wels-Land, der am Sonntagvormittag in der Landeshauptstadt Linz nach einem Sturz in den Gegenverkehr gerutscht war, ist später im Linzer Uniklinikum gestorben.

Der letztlich tödliche Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr. Ein 58-jähriger Buslenker war mit seinem Fahrzeug auf der B125 stadtauswärts Richtung Gallneukirchen unterwegs, als er und ein Fahrgast erst kurz vor dem Zusammenprall den gestürzten Motorrad-Lenker sahen.

Der Motorrad-Lenker kam hinter dem Linienbus zu liegen, war zunächst ansprechbar, erlitt durch den Unfall aber schwere Verletzungen. Die Besatzungen des Notarzteinsatzfahrzeugs (NEF) und eines Rettungswagens vom Roten Kreuz kümmerten sich um die Erstversorgung des Verletzten.

Der Senior wurde anschließend in den Med Campus III. des Linzer Kepler Uniklinikums gebracht. Dort erlag der Mann seinen schweren Verletzungen. Beim Buslenker wurde keine Beeinträchtigung festgestellt. Der Fahrtenschreiber des Linienbusses wird jetzt ausgewertet.