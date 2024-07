Kraftvolles Zeichen der Minis in Rom für eine lebendige Kirche

Vom 28. Juli bis 3. August 2024 versammeln sich in Rom rund 3.200 Ministranten und Begleitpersonen aus ganz Österreich zur Internationalen Ministranten-Wallfahrt. Unter dem diesjährigen Motto „Mit dir“ (Jes 41,10) reisen die Minis aus allen Bundesländern mit Bussen in die Ewige Stadt. Oberösterreich schickt als größte österreichische Delegation rund 1.300 Teilnehmer.

Rom wird zum Zentrum für Ministranten

In diesem Sommer setzen etwa 3.200 über 12-jährige Ministranten (Minis) aus Österreich in Italien ein kraftvolles Zeichen für eine lebendige und dynamische Kirche. Sie sind Teil einer Gemeinschaft von circa 50.000 Jugendlichen aus 20 europäischen Ländern, die an dem internationalen Treffen teilnehmen. Durch ihr Engagement in den Pfarrgemeinden gestalten sie das kirchliche Leben aktiv mit und tragen diese Begeisterung bis nach Rom.

Große Vorfreude bei den Ministranten

Groß ist die Vorfreude bei den Jugendlichen, die in die Ewige Stadt reisen werden. Jakob Greisberger (15) aus der Pfarre Thalgau: „Besonders als Ministrant möchte ich Rom gerne mal besuchen und auch die sieben Papstkirchen sehen. Außerdem habe ich in Latein schon einiges Interessantes über Rom erfahren und möchte gerne persönlich auf diesen Plätzen stehen.“

„Ich war noch nie in Rom. Ich freue mich besonders auf die Architektur, das gute Essen und die gemeinsame Zeit mit meiner Gruppe“, schwärmt Elena Wimmer (15) aus der Pfarre Werfen.

„Ich freue mich sehr aufs Kolosseum und ganz besonders auf die Papstaudienz mit den vielen anderen tausenden Minis am Petersplatz“, sagt Lisa Holzmann (13), ebenfalls aus der Pfarre Werfen.

„Die Wallfahrt nach Rom ist eine einmalige Gelegenheit, mit anderen Minis Rom zu erkunden und eine lustige Zeit zu verbringen“, glaubt Leonhard Resch (14) aus der Pfarre Bruckhäusl in Tirol.

Vielfältiges Programm und Begegnung mit Papst Franziskus

Höhepunkte des vielfältigen Programms werden das Abendgebet mit Papst Franziskus und das internationale Programm auf dem Petersplatz am 30. Juli sein. Am 31. Juli feiern die oberösterreichischen Gruppen einen gemeinsamen Gottesdienst mit ihrem Diözesanbischof Manfred Scheuer und dem österreichischen Jugendbischof Stephan Turnovsky.

In Rom werden ebenso die Diözesanbischöfe aus Innsbruck, Hermann Glettler, sowie Kärnten, Josef Marketz, sein, um mit den Kindern gemeinsam zu feiern.

Daneben bleibt genügend Zeit, um die Hauptstadt Italiens zu entdecken – vom Kolosseum über die Katakomben bis hin zu italienischem Essen und einem Ausflug ans Meer.

Der Treffpunkt für alle österreichischen Minis wird die ÖASE in einem kirchlichen Jugendzentrum sein, wo sie entspannen, sich austauschen und Erinnerungen in einer Fotobox festhalten können.

Samuel Haijes, Vorsitzender der Katholischen Jungschar der Diözese Linz, ist als Begleitperson mit den Ministranten der Pfarrgemeinde Kirchdorf an der Krems dieses Jahr wieder in Rom: „Ich freue mich sehr darauf, mit meiner Gruppe Rom zu erkunden und den Minis die Stadt zu zeigen. Nach 2018 ist es meine zweite Rom-Wallfahrt. Das Besondere ist, als Gruppe in dieser einzigartigen Stadt zu sein und gemeinsam zu feiern: mit allen Minis am Petersplatz, mit einigen Tausenden aus Österreich und miteinander als Busgruppe.“

Starkes Zeichen aus Oberösterreich

Die Wallfahrtsverantwortliche für Oberösterreich, Petra Lindinger, berichtet: „Wir waren vorsichtig bei der Schätzung, für wie viele Ministranten wir Quartiere in Rom reservieren sollten. Nach Corona und den Preissteigerungen haben wir erstmal nur 700 Plätze gebucht. Doch innerhalb einer Woche waren wir ausgebucht, stockten auf 1000 und später auf 1300 Plätze auf und selbst dann hätte es noch Interessenten gegeben.“

Rund 1.300 Oberösterreicher werden in 22 Bussen unterwegs nach Rom sein. Die Teilnehmer kommen aus 123 verschiedenen Pfarrgemeinden und sind mit Gruppen zwischen zwei und 40 Ministranten dabei.

Michael Kogler, der 2018 selbst als Ministrant in Rom war, begleitet diesmal Busgruppe Nummer 15: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung, den Minis die Stadt zu zeigen und ihnen die Geschichte Roms näherzubringen. Ein Highlight wird sein, mit dem Papst und rund 50.000 anderen Ministranten beim Abendgebet zu feiern.“

Ein Event mit Tradition

Die Ministranten-Wallfahrt nach Rom ist ein traditionsreiches Ereignis, das alle vier bis fünf Jahre stattfindet. In diesem Jahr wird die Wallfahrt bereits zum 13. Mal vom Internationalen Ministranten-Bund C.I.M. (Coetus Internationalis Ministrantium) organisiert.

Der C.I.M. ist ein Zusammenschluss von Verantwortlichen der Ministranten-Pastoral auf internationaler Ebene und spielt eine zentrale Rolle bei der Vorbereitung der Begegnung mit dem Papst.

Für die Teilnehmer wird ein umfangreiches Pilgerpaket bereitgestellt, das in diesem Jahr ein Pilgerbuch, ein Wallfahrtstuch, einen Schlüsselanhänger sowie ein Einlassband für das internationale Programm und die Papstaudienz auf dem Petersplatz beinhaltet.