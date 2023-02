Krank in den Semesterferien: Nur bei echtem Notfall ins Spital

Die Familien nutzen die Semesterferien verstärkt für sportliche Aktivitäten und Outdoor-Erlebnisse und stärken so ihre Fitness und ihr Immunsystem.

Doch wohin soll man sich wenden, wenn der Knöchel nach der Winterwanderung schmerzt, oder die Nase unkontrolliert rinnt?

Dank der abgestuften Gesundheitsversorgung in OÖ findet sich für jedes Gesundheitsproblem die richtige Anlaufstelle – von Sofortmaßnahmen für Zuhause, der Beratung über 1450, über Hausärzte sowie Fachärzte bis hin zu den Spitälern.

Letztere sollten jedoch nur in wirklichen Notfällen aufgesucht werden, um die Wartezeiten möglichst kurz zu halten und jenen Patienten, die nur in einem Klinikum versorgt werden können, eine rasche Behandlung zu ermöglichen.

Um nicht wieder so eine Situation wie in den Weihnachtsferien zu erleben, als es in den Spitälern zu Kapazitätsengpässen kam, schließt sich Gesundheitsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander „dem Appell der Krankenhausmitarbeiter an, eine Spitalsambulanz wirklich nur im Notfall aufzusuchen“.

Die Patienten werden dort nicht nach ihrem Eintreffen, sondern der Dringlichkeit behandelt. Wenn kein Notfall vorliegt, sind die niedergelassenen Ärzte die idealen Ansprechpartner.

„Die Sozialversicherung hat uns zugesichert, dass für entsprechende Vertretungsregelungen in den Semesterferien gesorgt wurde“, betont Haberlander. Ein Anruf bei der Gesundheitshotline 1450 weise auch den richtigen Weg.