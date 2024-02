Kreditbetrug im Internet: Oberösterreicher verliert sechsstellige Summe

Ein Linzer Unternehmer erlebte eine böse Überraschung im Zuge eines vermeintlichen Kreditgeschäfts im Internet.

Auf der Suche nach einem Anbieter für einen Kredit für einen Hauskauf stieß der 55-jährige Mann aus dem Bezirk Linz-Land auf die Webseite „ORYS – PAY – The fatest bank with you“. Nach der Registrierung nahm der vermeintliche Kreditanbieter über einen Messenger-Kontakt zu ihm auf.

Es kam zu einer Vereinbarung über einen Kredit in sechsstelliger Höhe. Im Vertrauen überwies der Mann daraufhin in 40 Einzeltransaktionen eine sechsstellige Summe an verschiedene ausländische Bankkonten, in der Annahme, damit Anzahlung und Notarkosten zu begleichen.

Erst später musste er erkennen, dass er Opfer eines Betrugs geworden war, da der erhoffte Kredit letztlich nie ausgezahlt wurde.